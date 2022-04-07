Врач рассказала о причинах необратимых нарушений памяти после COVID-19

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Нарушения памяти после коронавируса в ряде случаев могут быть очень длительными, а иногда и необратимыми. Об этом рассказала российский врач-терапевт Дарья Хавкина.

У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми, — сообщила она.

При тяжёлом течении коронавирусной инфекции с поздним началом лечения или при неправильной терапии выраженная гипоксия (нехватка кислорода) и недостаточность кровоснабжения могут привести к тяжёлому поражению головного мозга, уточнила врач.

Хавкина отметила, что наиболее выраженные когнитивные нарушения фиксируются у пожилых людей, не имеющих иммунитета против COVID-19, при наличии гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, сахарного диабета II типа. Высок риск при несвоевременной и неправильной терапии, в том числе и в молодом возрасте, пишет iz.ru.

Сейчас мы видим гораздо меньше случаев существенных когнитивных нарушений на фоне коронавирусной инфекции, чем в предыдущие два года пандемии. Это связано и с вакцинацией, и с имеющимися отработанными схемами терапии, и с особенностями циркулирующего сейчас штамма «Омикрон, — подчеркнула доктор.

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