Врач рассказала о полезных осенью и зимой продуктах

Врач рассказала о полезных осенью и зимой продуктах

Российский врач-педиатр Марьям Сайфулина рассказала, что осенью и зимой полезно для укрепления здоровья есть яблоки и зелёный лук.

– Старайтесь в это время сезона иметь возможности или проверить уровень содержания витамина D в организме, или принимать его профилактическую дозу, – отметила врач.

Кроме того, она акцентировала внимание на витаминах группы B. В частности, она указала на то, что B6 и B12 необходимы организму, так как они участвуют в кровоснабжении и выработке иммунитета.

– Необходимо принимать эти витамины в виде пищевых добавок, а также употреблять в пищу продукты, содержащие эти витамины, например, фрукты и овощи, окрашенные в зелёный цвет, — это зелёные яблоки, зелёный лук, зелень (петрушка, укроп), – добавила врач, пишет gazeta.ru.

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