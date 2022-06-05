Врач рассказала о “мощном оружии” для организма: Пейте кофе после обеда

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Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о проверенном способе улучшить работу мозга и самочувствие.

Как отметила врач, нейроны в мозге вырабатывают химическое вещество под названием аденозин. Этот процесс происходит в течение всего дня и способствует “отключению” уставших нейронов. Это проявляется сонливостью, усталостью, временным снижением работоспособности, передает rg.ru.

– Блокирует аденозиновые рецепторы кофе, не позволяя этому нейромедиатору выполнить свою работу. Кофе очень хорошо работает с мозгом, дает прилив энергии, улучшение памяти и когнитивных функций, повышение концентрации внимания и точности реакций, – объяснила врач, предупредив, что пользоваться этим “мощным оружием” следует осторожно.

Так, кофе лучше пить уже после обеда, когда “садятся батарейки”, а не с утра, как многие привыкли.

– Добавив с утра кофе, мы берем бодрость взаймы у организма и мозга. Постоянно одалживая, мы истощаем и нервную, и эндокринную систему, – уточнила эндокринолог. Если вам уже с утра требуются стимуляторы, чтобы прийти в норму, то надо разобраться, что не так в организме. Это тревожный симптом. – Мы должны просыпаться бодрыми и в хорошем расположении духа. Разбитость может быть следствием неправильного распорядка дня, например, когда вы ложитесь слишком поздно и вам элементарно не хватает времени на сон, – предупредила специалист. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.