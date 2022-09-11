Врач рассказала, о чём говорит тяга к сладкому по утрам

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Перекусы сладостями вредны для всего организма, желание съесть чего-то сладкого сразу после пробуждения может указывать на сильный стресс, сообщила врач-эндокринолог Анна Куликова.

Быстрые углеводы и сахар создают ощущение сытости и приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, это наносит большой вред здоровью. Привычка есть сладкое может обернуться серьезной зависимостью, передаёт gazeta.ru.

– Если тяга к сладкому возникает преимущественно утром, необходимо пересмотреть свой рацион питания в целом, исключить факт заедания стресса — например, перед отправкой на нелюбимую работу. Если вы ужинаете достаточно рано, то перед отходом ко сну, примерно за час, можно добавить легкий перекус, — объяснила врач.

Специалист посоветовала добавить в рацион свежие овощи или не слишком сладкие фрукты, избегать слишком больших перерывов между приёмами пищи.

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