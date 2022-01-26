Врач рассказала, насколько «омикрон» быстрее «дельты»

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Российский инфекционист Татьяна Чаленко рассказала, что «омикрон»-штамм коронавируса размножается в верхних дыхательных путях в 70 раз быстрее «дельта»-штамма.

Она напомнила, что вирус изначально попадает в верхние дыхательные пути — носовую и ротовую полости, где размножается и, соответственно, намного проще заражает окружающих.

В то же время врач подчеркнула, что в нижних дыхательных путях — гортани, трахее, бронхах и лёгких — «омикрон» уступает своему предшественнику, поэтому заболевание протекает легче, пишет gazeta.ru.

По мнению экспертов, человек, инфицированный «омикроном», становится опасным для окружающих через 1-2 дня. У заразившихся «омикроном» преобладает поражение верхних дыхательных путей, то есть пациенты становятся заразными на ранней стадии заболевания COVID-19.

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