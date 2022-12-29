Врач рассказала, кому нельзя пить алкоголь в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь алкоголь нельзя пить людям, у которых есть проблемы с сердцем. Об этом заявила врач Валерия Румянцева.

– Если вы замечали, что от спиртных напитков у вас нарушается сердечный ритм, то «праздничное сердце» может грозить и вам, — рассказала эксперт.

Она объяснила, что «праздничное сердце» — это синдром, который возникает, если человек выпивает большое количество алкоголя за раз. В этот момент у него может развиться аритмия, которая, скорее всего, приведёт к сердечному приступу.

Врач также отметила, что отказаться от алкоголя стоит и тем, кто недавно перенёс грипп. Дело в том, что организм ещё не восстановился после болезни, поэтому даже малая часть «яда» может стать невыносимой, пишет ura.news.

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