Врач рассказала, какой арбуз опасно есть

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Нарезанные арбузы, которые продаются в магазине, могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Специалист отметила, что сезон арбузов уже начался, поэтому риск купить продукт с большим количеством нитратов значительно ниже. Однако даже в этом случае шанс отравиться всё равно существует, если неправильно выбрать угощение, пишет m24.ru.

Арбузы, которые лежат на прилавках уже разрезанные, половинчатые, опасно покупать, потому как туда попадает большое количество бактерий. В этой питательной сладкой среде они сразу размножаются. Поэтому риск отравления достаточно высокий.

Специалист посоветовала всегда отдавать предпочтение целому арбузу.

– Цельный арбуз, непотрескавшийся, неразрезанный, с жёлтым пятном, что подтверждает, что он длительно лежал и созревал, – это гарант полезного продукта, – отметила Королёва.

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