Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться

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При COVID-19 стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

– По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией…общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита, – сказала специалист.

При этом она уточнила, что у каждого десятого больного других проявлений болезни может вообще не быть. Врач также отметила, что во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. Прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.

Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции, пояснила Омарова. По ее словам, в настоящее время рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить “входными воротами” коронавируса.

– Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях, – заключила Омарова.

Ранее бразильские ученые установили, что кислая среда, возникающая в желудке и пищеводе при таких заболеваниях, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и пищевод Баррета, усиливает активность коронавируса. Причина заключается в том, что при пониженных значениях рН повышается экспрессия рецептора ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.