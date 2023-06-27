Врач рассказала, какие продукты не стоит употреблять в жару

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В жаркую погоду, в первую очередь, не стоит употреблять алкогольные напитки, поскольку они провоцируют водный дисбаланс организма, а также сердечно-сосудистые заболевания, предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Андреева.

Вместо спиртного врач посоветовала употреблять квас, отметив при этом, что в его составе есть дрожжи, которые могут добавить лишнего веса склонным к полноте людям.

– В жару нельзя употреблять любые солёные продукты, потому что они увеличивают жажду, и острые, из-за которых тоже хочется сильнее пить и есть. Нежелательна жирная пища, — продолжила специалист.

В жару она рекомендовала употреблять фрукты, овощи и ягоды, а также придерживаться средиземноморской диеты и не пить газированные напитки.

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