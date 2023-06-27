Врач рассказала, какие продукты не стоит употреблять в жару

Врач рассказала, какие продукты не стоит употреблять в жару

В жаркую погоду, в первую очередь, не стоит употреблять алкогольные напитки, поскольку они провоцируют водный дисбаланс организма, а также сердечно-сосудистые заболевания, предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Андреева.

Вместо спиртного врач посоветовала употреблять квас, отметив при этом, что в его составе есть дрожжи, которые могут добавить лишнего веса склонным к полноте людям.

– В жару нельзя употреблять любые солёные продукты, потому что они увеличивают жажду, и острые, из-за которых тоже хочется сильнее пить и есть. Нежелательна жирная пища, — продолжила специалист.

В жару она рекомендовала употреблять фрукты, овощи и ягоды, а также придерживаться средиземноморской диеты и не пить газированные напитки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md