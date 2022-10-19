Врач рассказала, какие привычки способны улучшить качество жизни

Врач рассказала, какие привычки способны улучшить качество жизни

По статистике, средняя продолжительность жизни человека постоянно растёт. На сегодняшний день следует не просто стремиться к количеству прожитых лет, но и к их качеству, чтобы желание жить и физическая активность сохранялись и в 80, и в 90 лет.

Для здорового долголетия российский врач общей практики Мария Евсюкова посоветовала освоить несколько несложных привычек.

1. Минимум 10 тысяч шагов в день. Это простое правило обеспечит здоровый обмен веществ – в результате организм будет полноценно усваивать нутриенты, восстанавливать мышечную и костную ткани, а также регулировать уровень сахара в крови, что в пожилом возрасте особенно важно.

2. Следить за диетой. Каждый день необходимо употреблять качественные, богатые макро- и микронутриентами продукты. Стоит отказаться от алкоголя, сократить употребление соли и сахара, жареной и жирной пищи. Делайте выбор в пользу цельнозерновых продуктов, овощей. Не забывайте пить достаточное количество чистой воды, передаёт rg.ru.

3. Отказ от никотина. Вред курения очевиден, от него не просто стареешь – вырабатывающиеся в процессе курения свободные радикалы повышают общий уровень воспаления, повреждают артерии.

4. Пища для ума. Нарушение нейронных связей может привести к старческой деменции, изменению характера, расстройству не только памяти, но и интеллекта, нарушению речи – всё это значительно снижает качество жизни. В качестве профилактики стоит взять за привычку чтение книг, найти новое хобби, включить в свою жизнь путешествия, знакомства с новыми людьми.

5. Стресс – это удар по голове. Каждый день мы ежедневно сталкиваемся с неприятными ситуациями, которые вызывают у нас стресс. Старайтесь минимизировать переживания изменением отношения к проблемам. Вечерние прогулки и прослушивание приятной музыки помогут успокоить нервы.

6. Полноценный сон. В процессе сна в организме вырабатывается ряд важнейших гормонов, регенерируются ткани, восполняются силы. Чтобы организм восстановился и был готов к предстоящему трудовому дню, необходимо спать 7-8 часов.

7. Долой ятрофобию. Под этим необычным термином скрывается банальная боязнь врачей, которая приводит к тому, что люди до последнего избегают медосмотров. Несвоевременное выявление болезней значительно осложняет их лечение.

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