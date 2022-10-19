Врач рассказала, какие привычки способны улучшить качество жизни

2. Следить за диетой. Каждый день необходимо употреблять качественные, богатые макро- и микронутриентами продукты. Стоит отказаться от алкоголя, сократить употребление соли и сахара, жареной и жирной пищи. Делайте выбор в пользу цельнозерновых продуктов, овощей. Не забывайте пить достаточное количество чистой воды, передаёт rg.ru.

3. Отказ от никотина. Вред курения очевиден, от него не просто стареешь – вырабатывающиеся в процессе курения свободные радикалы повышают общий уровень воспаления, повреждают артерии.

4. Пища для ума. Нарушение нейронных связей может привести к старческой деменции, изменению характера, расстройству не только памяти, но и интеллекта, нарушению речи – всё это значительно снижает качество жизни. В качестве профилактики стоит взять за привычку чтение книг, найти новое хобби, включить в свою жизнь путешествия, знакомства с новыми людьми.

5. Стресс – это удар по голове. Каждый день мы ежедневно сталкиваемся с неприятными ситуациями, которые вызывают у нас стресс. Старайтесь минимизировать переживания изменением отношения к проблемам. Вечерние прогулки и прослушивание приятной музыки помогут успокоить нервы.

6. Полноценный сон. В процессе сна в организме вырабатывается ряд важнейших гормонов, регенерируются ткани, восполняются силы. Чтобы организм восстановился и был готов к предстоящему трудовому дню, необходимо спать 7-8 часов.

7. Долой ятрофобию. Под этим необычным термином скрывается банальная боязнь врачей, которая приводит к тому, что люди до последнего избегают медосмотров. Несвоевременное выявление болезней значительно осложняет их лечение.

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