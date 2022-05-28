Врач рассказала, какие лекарства нужно брать с собой в отпуск

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Врач общей практики, терапевт из РФ Лариса Алексеева рассказала, что в аптечке для отпуска должны находиться перевязочные бинты, антисептики, стерильные салфетки, кровоостанавливающий пластырь, йод, жаропонижающие, антигистаминные, обезболивающие и антибактериальные препараты.

Первое, обязательно должны быть перевязочные материалы. Те, которые нам понадобятся при травмах. Также антисептики. Например, можно взять автомобильную аптечку. Там представлены очень многие вещи, которые нужны. Стерильные салфетки, бинт. Можно кровоостанавливающий бинт, пластырь, зелёнку или йод, — рассказала терапевт.

По её словам, также следует взять жаропонижающие и антигистаминные препараты. Врач подчеркнула, что в аптечку стоит положить обезболивающие и антибактериальные лекарства, передаёт gazeta.ru.

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