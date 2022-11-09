Врач рассказала, какая аллергия обостряется осенью

0

Осень – время господства плесневых аллергенов: сырость способствует активному размножению грибков плесени. Излюбленной средой обитания этих микроорганизмов являются опавшие листья, гниющие овощи и фрукты, сырая древесина.

Об этом рассказала врач-аллерголог, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Мария Бородина. По словам специалиста, человеку с аллергией на плесневые грибки становится хуже в осеннем лесу (особенно после дождя), деревенских домах, сараях, влажных закрытых помещениях.

Этот вид аллергии может проявляться круглогодично и часто вызывает развитие бронхиальной астмы, устойчивой к лечению. Поэтому важно вовремя выявить заболевание.

Начало осени – пора последней волны поллинозов, или пыльцевой аллергии. Сорные травы – полынь, лебеда, амброзия – зацветают в середине августа и продолжают до первых заморозков. Реакция на них может проявляться чиханием, слезотечением, заложенностью носа, покраснением и зудом глаз, отёчностью лица, одышкой, удушьем и кашлем. При этом дома человек почти не чувствует симптомов. Но стоит выйти на улицу – и аллергия проявляет себя в полной мере.

А вот если заболевание, наоборот, обостряется дома, тогда следует вспомнить о самом распространённом круглогодичном аллергене – клещах домашней пыли. Избавиться от них полностью невозможно. Аллергия в этом случае может иметь различные проявления: от лёгкой заложенности носа до астмы. Вне дома симптомы сходят на нет, пишет rg.ru.

Осторожнее следует быть и любителям домашних животных: чихание, слезотечение, удушье, зуд и кожные высыпания могут вызывать не только шерсть домашних любимцев, но и слюна, пот, моча, выделения. Следует помнить, что гипоаллергенных пород животных не существует, – предостерегает врач.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.