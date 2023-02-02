Врач рассказала, как защититься от сезонных болезней

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Врач-терапевт Мария Бочарова рассказала, как можно защитить себя от сезонных болезней, когда погода меняется.

Эксперт объяснила, что распространение сезонных заболеваний связано с погодой и влажностью воздуха. Всегда следует помнить о терморегуляции, подчеркнула Бочарова. Специалист также рекомендовала выбирать куртки, которые будут защищать от ветра, и призвала носить шапки и шарфы. Если голова и шея будут открыты, это может быстро привести к простуде или спровоцировать хронические заболевания ушей, горла или носа. Важно выбирать правильную обувь, добавила врач. Она должна быть с толстой подошвой.

Чаще всего люди болеют в период с сентября по май. Респираторные заболевания могут возникать у человека 2-4 раза в год. Терапевт призвала граждан внимательно относиться к своему здоровью и дала несколько советов по профилактике: ноги должны находиться в тепле, в холодную погоду лучше дышать через нос, в местах скопления людей нельзя забывать про маску. Очень важно периодически проветривать помещения и пользоваться антисептиками, пишет m24.ru.

– Также хочется отметить метод иммунопрофилактики путём вакцинации от гриппа и COVID-19, основной целью которой является снижение рисков инфицирования и развития тяжёлых осложнений, – добавила терапевт.

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