Врач рассказала, как взбодриться после череды новогодних праздников

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Зелёный чай, цитрусовые и имбирь помогут прийти в тонус после новогодних праздников, отметила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача,специалиста, в праздничные дни человек, как правило, набирает лишний вес и накапливает жидкость. В это время кишечник работает вяло, пищеварительная система испытывает нагрузки, а уровень энергии падает.

После праздников следует отказаться от кофе и сделать выбор в пользу зелёного чая, считает Соломатина. Зелёный чай, помимо кофеина, содержит антиоксиданты, которые помогут организму справиться с температурными перепадами и стрессом.

– К зелёному чаю стоит добавить цитрусовые или ложку мёда, а ещё лучше – имбирь, который усиливает кровообращение. Так же действуют любые специи, это может быть чеснок, перец, – рассказала диетолог.

Также, по словам врача, бодрости может придать кусочек горького шоколада, при этом лучше, если в его составе будет перец. Кроме того, диетолог подчеркнула, что каждые полчаса в течение дня нужно пить по несколько глотков воды, пишет rg.ru.

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