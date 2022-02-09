Врач рассказала, как восстановить организм после «омикрона»

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Восстановительный период после заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе штаммом «омикрон», может затянуться до полугода. Об этом рассказала заведующая отделением российской больницы Медси, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова.

В случае, если после болезни чувствуются боль в мышцах, слабость, если снизилась острота зрения или слуха, необходимо обратиться за помощью к врачам. Восстановить прежнюю форму поможет терапия, например, приём медикаментозных и поливитаминных комплексов, отметила Зыкова. Она подчеркнула, что назначить терапию должен врач, основываясь на анамнезе пациента с учётом клинической картины перенесённого COVID-19 и текущих хронических заболеваний.

Кроме того, следует отказаться от курения, алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. Временно воздержаться от занятий спортом и приостановить тренировки.

Эксперт посоветовала во время болезни и несколько недель после соблюдать режим диетического питания, который назначит лечащий врач. Необходимо употреблять богатые белком продукты, в том числе мясо, рыбу, яйца, пишет gazeta.ru.

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