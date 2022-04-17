Врач рассказала, как справиться с метеочувствительностью

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К перепадам температуры и атмосферного давления особенно чувствительны дети, беременные женщины, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями, рассказала главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Она пояснила, что на понижение температуры организм реагирует сужением сосудов и повышением артериального давления. Такие изменения особенно опасны для людей с артериальной гипертензией, так как у них увеличивается риск гипертонического криза, инфаркта или инсульта. Им Драпкина рекомендовала одеваться теплее, избегать физического и эмоционального переутомления, чаще проветривать помещение, исключить или хотя бы сократить количество солёной, пряной и жирной пищи, напитков с кофеином.

При приближении циклона страдают люди с пониженным артериальным давлением, говорит врач. Они чувствуют слабость, тошноту, головокружение и порой даже обморочное состояние. Метеочувствительность также может проявиться головной болью, снижением настроения, раздражительностью и тревожностью. Гражданам с гипотонией она посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе, заняться активным спортом (бег трусцой, велопрогулки, плаванье), пить много жидкости. Им также можно выпить крепкий чай или кофе, но не более 3 чашек в день, пишет rg.ru.

Всем метеозависимым людям также необходимо следить за разнообразием питания, чтобы в организм поступало как можно больше витаминов, подчеркнула доктор. Предпочтение стоит отдать продуктам с наименьшей степенью обработки – свежим фруктам, овощам, зелени, цельным злакам и нерафинированным маслам.

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