Врач рассказала, как просто избавиться от набранных в праздники килограммов

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После новогодних праздников многим приходится избавляться не только от ёлки и украшений, но и от набранных во время застолий двух-трёх килограммов. Бороться с лишним весом поможет правильное, сбалансированное питание, а дополнительная физическая нагрузка необязательна.

Об этом рассказала российский врач – диетолог-эндокринолог Елена Щетинина. Она рекомендовала применять “принцип тарелки”, когда во время приёма пищи сочетаются несколько разнообразных продуктов, но небольшими порциями, пишет life.ru.

Принцип тарелки, это когда 100 граммов лежат мяса, рыбы или птицы в готовом виде, 100 граммов в готовом виде крахмалистых продуктов — или картофель, или макаронные изделия, крупяное что-то или бобовое, плюс 100–200 граммов овощей, маленький кусочек хлеба, 20–25 граммов. Вот этот принцип тарелки на обед, на ужин, ну и даже на завтрак, — рассказала врач.

Специалист также посоветовала в рамках этой диеты в день употреблять по 150 граммов фруктов и немного сладкого, например, одну конфету и одно печенье. Тогда сбросить три килограмма получится примерно за месяц, причём без дополнительной физической активности.

Щетинина добавила, что, убирая из рациона небольшие порции калорийных продуктов, можно быстро вернуться в привычную для себя форму.

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