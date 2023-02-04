Врач рассказала, как предотвратить сезонные заболевания при потеплении

0

Основной пик простудных заболеваний приходится на период с сентября по май. Риск заболеть сохраняется даже тогда, когда сильные морозы отступают. Врач-терапевт Мария Бочарова рассказала, как уберечься от сезонных болезней во время неустойчивой погоды.

Медик посоветовала тщательно выбирать одежду с учётом индивидуальных особенностей организма. Можно использовать многослойные наряды, где образуются воздушные прослойки, и надеть сверху куртку с защитой от ветра, передает mir24.tv.

Также важно выбирать правильную обувь, не забывать про головные уборы и шарфы. Переохлаждение головы и верхних дыхательных путей способно вызвать острое респираторное заболевание или обострение хронических болезней.

Инкубационный период респираторных заболеваний составляет от одного до 14 дней, для них характерны такие симптомы, как жар, боль в мышцах и суставах, головная боль, насморк и кашель. Врач подчеркнула, что эффективным способом избежать заболевания является вакцинация от гриппа и COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.