Врач рассказала, как по цвету глаз определить склонность к болезням

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По цвету глаз человека можно определить, к каким заболеваниям у него есть склонность. По словам врача-офтальмолога, доктора медицинских наук Татьяны Шиловой, например, кареглазые из-за пигментированной радужки имеют риск заболеть глаукомой, пишет Ura.ru.

У обладателей светлых глаз, добавила специалист, меньше солнцезащитного пигмента. Из-за этого парный орган зрения хуже защищён от солнца. Такие люди, по мнению врача, чаще страдают от злокачественных опухолей – меланом.

А вот если радужная оболочка глаз имеет разные цвета, то это говорит о наличии гетерохромии. Врач подчеркнула, что тревожиться в данном случае нужно, если она является приобретённой – например, появилась в результате реакции на определенные лекарственные препараты. Это может говорить о начале каких-либо заболеваний.

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