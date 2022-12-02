Врач рассказала, как отличить грипп от других вирусов

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Стремительное ухудшение самочувствия с резким повышением температуры может говорить о гриппе, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, для вируса гриппа также характерны выраженная интоксикация, головная и мышечная боли.

– В этом случае человек чётко может ответить, когда ему стало плохо: в два часа дня или в пять часов вечера, – отметила Романенко.

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