Врач рассказала, как остаться бодрым в ноябрьскую погоду

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Чтобы не испытывать нехватку сил в осенний и зимний периоды, необходимо свести к минимуму выполнение вечерних планов и пораньше ложиться спать. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

Диетолог отметила, что в нынешнюю пору организму достаточно тяжело работать.

– Поэтому ложиться нужно хотя бы в 22:00, а утром, проснувшись бодрым, хорошо бы делать зарядку. Только при регулярном выполнении такого режима можно сохранить бодрость и позитивный настрой в холода и короткий световой день, – отметила терапевт.

Врач также порекомендовала перейти на более лёгкий режим жизни. Необходимо разнообразно питаться, добавлять в свой рацион фрукты и овощи. Также диетолог посоветовала пить в течение дня больше воды, пишет ura.news.

Эксперт считает, что не нужно мучить себя слишком тяжёлыми рабочими проектами и изнурительными тренировками. Именно так человек сможет сохранить физическое и ментальное здоровье.

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