Врач рассказала, как «омикрон» проявляется у детей

0

Новый штамм коронавируса «омикрон» у детей чаще всего проявляется симптомами бронхиолита — воспалением мелких бронхов, что может привести к дыхательной недостаточности, пневмонии. Об этом рассказала российский педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Елена Тысячная.

По словам врача, у детей, которые заразились этим видом коронавируса, дыхание свистящее, шумное, выдох — удлинённый, могут возникнуть приступы удушья, часто появляется малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

В ряде случаев при заражении как «омикроном», так и «дельтой», бывают рвота и понос. Температура тела достигает 38 или 38,5 градусов, но она редко поднимается до критических значений, пишет gazeta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.