Врач рассказала, как минимизировать риски для здоровья при жаре

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Серьёзные риски жаркая погода несёт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметила врач-кардиолог Жанна Максимова.

– При длительном пребывании на жаре могут возникнуть серьёзные проблемы в работе организма. Мы призываем всех в жаркие дни быть внимательными к своему самочувствию. При первых признаках недомогания необходимо обращаться за медпомощью, — отметила врач.

Жаркая погода опасна для людей пожилого возраста. Также в группе риска — дети, подростки, люди, имеющие хронические заболевания. Усугубляет состояние человека в жару курение, употребление алкоголя, пишет ura.news.

– В жаркие дни необходимо контролировать уровень артериального давления. Летом важно постоянно восполнять водный баланс. Необходимо употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Оптимально пить чистую негазированную воду небольшими порциями. Также нужно избегать прямых солнечных лучей. Не выходить на улицу без головного убора. Для защиты кожи использовать солнцезащитные крема SPF 30, — подчеркнула специалист.

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