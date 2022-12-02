Врач рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой

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Недостаток солнечного света зимой может стать причиной нарушения биоритмов, сонливости, ухудшения настроения и неврозов. Об этом предупредила дерматокосметолог из РФ Татьяна Малышева.

Вместе с тем, по словам эксперта, дефицит солнца и его благотворного влияния на организм можно попытаться восполнить.

Нужно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если на улице пасмурно. Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света проводить обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие, а в помещении хорошо имитируют солнечный свет лампы тёплого освещения, — говорит специалист.

Следующий важный аспект связан с компенсацией витамина D, которого зимой остро не хватает. Если есть дефицит, восполнить его помогут пищевые добавки. В аптеках представлен достаточно широкий ассортимент — на любой вкус и кошелёк.

Есть, конечно, и УФ-лампы для домашнего использования, но к ним стоит подходить индивидуально, взвешивая за и против, потому что фотостарение никто не отменял. Другое дело, что одновременно с загаром мы получаем эндорфины и много других полезных для организма метаболитов. Но солярий опасен для здоровья, поэтому зимой эндорфины мы можем получить другими способами —пробежкой, баней, закаливанием, — перечислила врач.

Третий момент, на который обратила внимание дерматолог, — это оксид азота, который важен для здоровья сосудов и сердца. Солнце способствует образованию этого соединения в организме человека, а компенсировать его недостаток зимой можно увеличением физической активности, пишет life.ru.

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