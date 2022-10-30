Врач рассказала, как избавиться от осенней усталости

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Упадок сил осенью может быть связан с изменением рациона, в холодное время года человек ест более жирную и тяжелую пищу. Также осенняя усталость указывает на нехватку витаминов, сообщила врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

Если осенняя хандра не связана с патологическими изменениями гормонального фона, депрессией и анемией, то побороть ее поможет сбалансированное питание. В холодные месяцы образ жизни человека меняется в худшую сторону, люди начинают меньше двигаться и употреблять высококалорийную пищу, передает gazeta.ru.

– Такие изменения в питании приводят к тому, что организм недополучает важные для здоровья витамины и минералы. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо наладить рацион и проверить уровни витаминов в крови для восполнения возможного дефицита, — объяснила врач.

Недостаток витамина D также может вызывать сонливость и отсутствие сил, но пить его без назначения специалиста врач не рекомендует. Не менее важно соблюдать режим дня, полноценный сон поможет быстрее восстановить силы после тяжелых будней.

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