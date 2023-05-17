Врач рассказала, как избавиться от нитратов в ранних овощах и фруктах

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В ранних овощах и фруктах содержится большое количество нитратов. Врач-гастроэнтеролог из РФ Алёна Михайлова рассказала, как от них избавиться.

Нитраты – соли азотной кислоты, необходимые растениям для роста. В том или ином количестве они присутствуют во всех овощах и фруктах и, соответственно, они попадают в организм человека с пищей, – отмечает специалист.

По мнению врача, малые количества нитратов не представляют вреда. Но при попадании солей в организм в больших дозах, часть нитратов при взаимодействии с микрофлорой кишечника образует вредные соединения, которые называются нитриты. Они накапливаются в организме и могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, пишет m24.ru.

Чтобы снизить уровень нитратов, необходимо хранить овощи и фрукты в холодильнике, предварительно помыв их. Хранение в тепле повышает уровень нитратов. Кроме того, необходимо с плодов срезать кожуру, снимать верхние листья и место у плодоножки. Также специалист порекомендовала перед употреблением плодов вымачивать их в воде в течение 20-30 минут, меняя воду.

Самым эффективным методом избавления от нитратов считается варка. С её помощью удаляется порядка 30-50% вредных веществ, например, с картошки, моркови, свеклы. После варки воду с овощей необходимо смыть.

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