Врач рассказала, что положить в аптечку осенью

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Есть несколько препаратов, которые следует положить в аптечку осенью. Об этом подробнее рассказала российский терапевт Людмила Лапа.

По мнению врача, в аптечку в первую очередь нужно положить морскую соль.

Морская будет лучше, но обычная тоже должна быть в такой ситуации. Если у вас промокли ноги, то соль поможет согреться. Её нужно использовать следующим образом: на один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли, — объяснила Лапа.

По словам врача, солевые ванночки помогают при ревматологических заболеваниях и хронических инфекциях, которые обостряются в осенний период.

Кроме того, в аптечку следует положить жаропонижающие и противовоспалительные препараты, которые помогут при простуде и головных болях.

– Третий препарат, который обязательно нужен: какой-то сорбент вроде активированного угля. Их применение всегда помогает при высокой температуре 38-39 градусов. Они дают возможность убрать интоксикацию, которая происходит в организме, — отметила терапевт, пишет gazeta.ru.

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