Врач рассказала, что может быть причиной хронической усталости

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Причиной постоянной усталости может быть заболевание щитовидной железы — гипотиреоз. При таком отклонении щитовидная железа не вырабатывает нужное количество гормонов, из-за чего человек ощущает усталость, холод и набирает вес.

Об этом рассказала врач-эндокринолог Анжелика Шурина, пишет ura.news.

– Симптомы гипотиреоза бывают достаточно серьёзными. Это непросто нехватка энергии, обычно к этому добавляется хроническая усталость, даже при нормальном режиме труда и отдыха, а также увеличение веса без видимых причин, — заявила врач-эндокринолог.

Она отметила, что не стоит путать гипотиреоз и обычную усталость. Однако, если у вас сухая кожа с отёками, слабость в мышцах, депрессивное состояние и сбой менструального цикла, то стоит обратиться к врачу. Для лечения болезни врач может прописать приём йода.

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