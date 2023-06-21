Врач рассказала, чем можно заразиться при купании в водоёмах

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Летом многие стремятся искупаться в ближайшем водоёме, однако в нём могут находиться возбудители опасных бактериальных инфекций, которые вызывают сбои в работе пищеварительной системы и иногда приводят к тяжёлым осложнениям или смерти. Среди таких инфекций, например, дизентерия, брюшной тиф, холера, кишечный иерсиниоз, эшерихиоз, псевдотуберкулёз.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог и эксперт российской лаборатории Екатерина Демьяновская. По её словам, вода с биологическими загрязнителями – совершенно обычная на вид. Человек может легко заразиться при случайном заглатывании воды во время купания или через грязные руки, пишет gazeta.ru.

В грязной воде нередко обитают аденовирусы и ротавирусы, которые становятся причиной сильнейшей диареи. Встречаются вирусы гепатита А и Е, которые приводят к воспалению печени и долгосрочному снижению иммунитета. Вирус Коксаки опасен не только расстройством пищеварения — он может стать причиной менингита или энцефалита, вызвать воспаление конъюнктивы и проблемы со зрением, стать причиной боли в горле и высыпаний на слизистой задней стенки глотки и мягком нёбе, – рассказала эксперт.

Она отметила, что также человеку будет достаточно всего нескольких минут в пруде или озере, которое населяют утки, чтобы заразиться церкариозом. Эту болезнь вызывают паразиты – личинки плоских червей. Они перемещаются в верхних слоях воды, а встретив человека, проникают ему под кожу. В результате у заражённого развивается шистосомный дерматит – так называемый зуд купальщика.

По словам врача, самая опасная инфекция, которая передаётся через воду — холера. Уже через несколько часов после заражения у человека появляется боль в животе, рвота и сильная диарея – быстро развивается обезвоживание, при тяжёлой форме болезни или без лечения больной может погибнуть.

Эксперт добавила, что вероятность инфицирования через воду в разы повышается в жаркую погоду, при большом скоплении людей в стоячей пресной воде.

Многие игнорируют таблички “купание запрещено” и лезут в воду. Однако если такая табличка есть, значит, санитарные службы, проверив качество воды, выяснили, что она не соответствует химическим и микробиологическим нормам безопасности. Поэтому риск подхватить инфекционное заболевание там очень велик. Купаться можно только в специально отведённых для этого местах, – рекомендовала невролог.

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