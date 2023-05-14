Врач рассказала, чем опасно употребление в пищу просроченных продуктов

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Употребление просроченных продуктов может привести к различным расстройствам пищеварения, предупредила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По её словам, просроченные продукты нельзя есть сырыми, варить или обжаривать, даже если плесень видна на небольшом участке. В просроченных продуктах белкового происхождения (яйца, колбаса, сосиски, сыр) после истечения срока годности могут в большом количестве появляться различные микроорганизмы.

– Рвота, диарея, повышение температуры — это симптомы, которые характерны для микробного отравления, — добавила она, пишет lenta.ru.

Употребление просроченного хлеба, отметила Аплетаева, грозит отравлением плесневыми грибами.

– Дрожжевые грибы могут вызвать отравление, схожее по симптоматике с микробным. Тоже могут быть тошнота, головная боль, — объяснила диетолог, добавив, что при такой интоксикации печень не справляется с нагрузкой.

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