Врач рассказал, сколько антител защищают от новых штаммов коронавируса

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Количество антител, необходимое для того, чтобы не заболеть COVID-19 вовсе или перенести его в лёгкой форме, варьируется в зависимости от конкретного штамма коронавируса.

Если для первоначального уханьского варианта достаточно было 150 единиц BAU (banding antibody units), то при последующих мутациях этот порог вырос минимум в полтора раза. Об этом заявил российский врач-инфекционист Евгений Тимаков, передаёт rg.ru.

Ранее глава НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о результатах исследования, согласно которому для полной защиты от “дельта”-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. При показателе в 500 и выше человек, по словам специалиста, может чувствовать себя в безопасности.

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