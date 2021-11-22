Врач рассказал, при каких условиях люди чаще всего заражаются коронавирусом

Врач рассказал, при каких условиях люди чаще всего заражаются коронавирусом

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что большинство людей заражаются коронавирусом при смене привычных мест пребывания.

По его словам, пишет gazeta.ru, на рабочих местах заражаются только 11% от общего числа больных, а в семье — около 10%.

– Подавляющее большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания, — заявил специалист.

Он добавил, что снизить риски заражения коронавирусом в новых местах помогает вакцинация.

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