Врач рассказал, при каких условиях люди чаще всего заражаются коронавирусом

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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что большинство людей заражаются коронавирусом при смене привычных мест пребывания.

По его словам, пишет gazeta.ru, на рабочих местах заражаются только 11% от общего числа больных, а в семье — около 10%.

– Подавляющее большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания, — заявил специалист.

Он добавил, что снизить риски заражения коронавирусом в новых местах помогает вакцинация.

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