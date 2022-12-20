Врач рассказала, почему мёрзнут руки и ноги

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По словам невролога Айшат Юнусовой, если у человека постоянно мёрзнут конечности даже в тёплых помещениях, зачастую это может быть симптомом серьёзных болезней.

– Одной из частых причин является дефицит железа, в результате которого происходит гипоксия. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — особого белка, обеспечивающего связь кислорода с клетками крови. Железо может накапливаться в организме, но его запасы не безграничны, — отметила Юнусова.

Как добавила невролог, ещё одной причиной замерзания конечностей являются эндокринные нарушения из-за патологии щитовидной железы, пишет gazeta.ru.

– Распознать болезнь несложно. Кроме того, что у человека мёрзнут пальцы, также у него могут опухать веки и лицо. Зачастую начинаются сухость и шелушение. Из-за нарушения терморегуляции ощущается холод во всём теле, особенно в конечностях, — объяснила Юнусова.

По словам невролога, мёрзнущие руки и ноги также являются признаком сердечной недостаточности.

– Зачастую такая патология несёт за собой большой симптомокомплекс, но если брать изолированно похолодание в конечностях, то оно часто сопровождается ещё и бледностью кожных покровов и отёками, — предупредила врач.

Как заключила невролог, чтобы выяснить точную причину холодных конечностей, необходимо обратиться к профильному специалисту.

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