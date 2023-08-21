Врач рассказал, отсутствие каких продуктов в рационе провоцирует рак

Врач рассказал, отсутствие каких продуктов в рационе провоцирует рак

Кандидат медицинских наук, российский врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил, что нужно ежедневно употреблять в пищу овощи, чтобы уменьшить вероятность возникновения рака кишечника.

По словам специалиста, клетчатка помогает избежать рака кишечника, лёгких и предстательной железы.

– Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остаётся только клетчатка из растений, — уточнил эксперт.

По его словам, особенно опасно, когда в рационе преобладает мясо, в том числе приготовленное на гриле, и при этом мало зелени. Врач также отметил, что риск развития рака повышают постоянные стрессы и привычка долго сидеть на одном месте, пишет news.ru.

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