Врач рассказал об укреплении иммунитета к осени

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Закаливание и «ягодная диета» помогут укрепить иммунитет к осени. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач из РФ Сергей Чудаков.

По его словам, укреплять иммунитет нужно не только в преддверии наступления осени, но и круглый год. В этом помогут свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень и обтирания холодной водой. Одним из лучших источников витаминов он назвал ягоды: малина, клубника, чёрная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха содержат достаточное количество полезных микроэлементов.

Основой, по словам специалиста, должен быть витаминный минеральный комплекс. В частности, витамин С и цинк, пишет iz.ru.

– Неплохое действие оказывает эхинацея, которая тоже укрепляет иммунитет. Помимо этого, закаливание взрослого и ребёнка летом приведёт к профилактике осенних проблем. За три месяца можно прекрасно закалить организм, — пояснил Чудаков.

Как отметил специалист, необходимо обтирание сначала водой прохладной, потом холодной, потом уже прохладный и холодный душ. Важно также принимать солнечные ванны, длительно находиться на свежем воздухе и придерживаться здорового питания. Эксперт также порекомендовал вакцинироваться.

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