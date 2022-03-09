Врач рассказал об ошибках при ревакцинации от COVID-19

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Некоторые люди, собираясь сделать прививку от коронавирусной инфекции, руководствуются опубликованными в интернете советами, а не рекомендациями врачей, и в результате совершают ошибки, отметил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. В частности, они начинают перед вакцинацией или ревакцинацией принимать разжижающие кровь препараты, чего ни в коем случае нельзя делать без назначения специалиста, добавил он.

– Ни в коем случае нельзя назначать себе без показаний разжижающие кровь препараты. Это всё-таки тяжелая артиллерия, это препараты, которые назначает врач, исходя из состояния свёртывающей и противосвёртывающей системы, наблюдая потом за изменениями этих показателей. Это хороший инструментарий в руках врача, но у него масса тяжелейших побочек, — подчеркнул Водовозов.

По его словам, какая-то особая подготовка к прививке от COVID-19 не нужна. Главное — не злоупотреблять алкоголем и избегать переутомления, чтобы проходить вакцинацию или ревакцинацию в “оптимальной форме”, уточнил врач.

– Желательно не злоупотреблять спиртными напитками, это действительно важно, потому что это сильно бьёт по нашему иммунитету. Желательно накануне выспаться, не перегружать себя физически или умственно, чтобы вы подошли к вакцинации в оптимальной форме, — посоветовал Водовозов.

Другое распространённое заблуждение приводит к ошибкам уже после вакцинации, продолжил он. Есть пациенты, которые отказываются от приёма антигистаминных и жаропонижающих препаратов после прививки, даже если это необходимо. Они думают, что лекарства уменьшат эффект от вакцины, и совершенно напрасно, считает врач.

– Бывает, что человек, например, склонен к аллергическим реакциям, у него чешется или отекло место укола, но он думает, что если выпьет антигистаминный препарат, то вакцина не сработает. Это не так. То же самое касается жаропонижающих средств – они не влияют на эффективность вакцины, поэтому можно не бояться их принимать, если у вас есть нежелательные явления, — объяснил Алексей Водовозов.

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