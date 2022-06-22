Врач рассказал об опасности употребления холодной воды в жару

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Российский гастроэнтеролог Шота Каландия предупредил о смертельной опасности, к которой может привести употребление холодных напитков в жару.

В жаркую погоду людям не стоит злоупотреблять холодными напитками и едой, уверен врач. Например, быстрое поедание мороженого приводит к резкому охлаждению верхних дыхательных путей и, как следствие, развитию простуды и ОРЗ.

– Кроме того, есть риск, что выпитая холодная вода в жару может спровоцировать резкий спазм сосудов, который может привести к очень серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода. Также возможно возникновение ангины и осложнений в виде бронхита и пневмонии, — отметил эксперт.

Кроме того, из-за прохладных напитков могут развиться острые респираторные заболевания, они также затрудняют естественный процесс всасывания пищевых веществ при переваривании пищи.

– Чтобы избежать таких последствий в жару, при появлении первых признаков переохлаждения горла достаточно просто отказаться от продукта. С холодными напитками следует поступать подобным образом, — заявил врач.

Доктор посоветовал нагревать холодные напитки до комнатной температуры, а также употреблять тёплый чай, компот из сухофруктов без сахара, соки с мякотью или свежие ягоды, фрукты и овощи. Особое внимание стоит уделить кислым продуктам, так как они снижают потребность в жидкостях. При этом лучше всего, по словам врача, жажду в жаркую погоду утоляет простая слегка прохладная вода, пишет iz.ru.

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