Врач рассказал о возвращении «старого» симптома коронавируса

Врач рассказал о возвращении «старого» симптома коронавируса

Российский невролог, нейрофизиолог Александр Будик заявил, что у пациентов, которые заражаются «стелс-омикроном», вновь появился симптом потери обоняния, который стал постепенно исчезать в ходе предыдущих мутаций вируса.

– Пока у врачей не так много информации о том, как протекает этот штамм, но мы получаем данные из разных стран, что нарушается обоняние. Идут активные исследования, требуется большее количество наблюдений, — уточнил специалист, пишет gazeta.ru.

Врач также напомнил, что вакцинация защищает от тяжёлого течения COVID-19 «как бронежилет».

Впервые штамм «стелс-омикрон» был обнаружен в январе 2022 года на территории Швеции. Такое название новый субвариант получил за свою неуловимость для тест-систем.

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