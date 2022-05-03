Врач рассказал о возможных причинах болей в спине весной

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Боли в грудном или поясничном отделе позвоночника весной могут быть вызваны воспалением, спровоцированным перепадом температур. Об этом рассказал заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

– Весной погода нестабильна: то холодно, то жарко, то солнышко, то дождик. Наша мышечная система, наши связки не выдерживают перепадов температур и отвечают на них рефлекторными сокращениями, болезненными спазмами или уплотнением, — сказал врач.

По его словам, пишет gazeta.ru, при такой нестабильной погоде могут возникать отёки и воспаления, о которых и сигнализирует боль. Для профилактики болезней спины специалист рекомендовал носить хлопчатобумажную майку, а также с осторожностью заниматься «агрофитнесом» — слишком активной работой на даче после зимнего отдыха.

– Это вредно для нашего организма, это провоцирует болевой синдром и обострение таких хронических заболеваний, как остеохондроз позвоночника, дорсопатия, радикулопатия и так далее, — пояснил терапевт.

Чтобы облегчить боли в спине, можно использовать противовоспалительные мази или препараты, а также пластыри, содержащие анестетики, добавил он.

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