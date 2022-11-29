Врач рассказал о возможных последствиях COVID-19

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Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито выразил мнение, что COVID-19 — это в том числе сердечно-сосудистое заболевание.

– Люди иногда в течение года не могут прийти в себя после ковида, — заявил он, пишет russian.rt.com.

По его словам, среди симптомов так называемого раннего постковида — слабость, недомогание. Человек может набрать вес. Также не исключены одышка, частый пульс.

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