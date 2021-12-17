Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

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В период пандемии выросло число обращений к врачам с жалобами на различного рода психические расстройства: страхи, тревожные состояния, панические атаки, депрессию, нарушения сна, памяти, апатию и астению. Это связано как с последствиями перенесённой коронавирусной инфекции, так и с реакцией на информационный бум вокруг неё в обществе и СМИ.

Об этом заявил заведующий отделением Оренбургской психиатрической больницы №2 Ярослав Журавлёв.

Сегодня мы уже знаем, что коронавирус – в том числе и нейротропная инфекция. Он оказывает влияние на ЦНС, центром регуляции которой является головной мозг. Поэтому в большом проценте случаев для психики это не проходит бесследно. Мы видим разные расстройства – и по глубине, и по выраженности, – пояснил эксперт.

Так, порой коронавирус меняет течение болезни у людей, уже имевших ранее хронические нарушения психики. А ряд пациентов впервые получили психическое расстройство на фоне этой нейроинфекции, пишет rg.ru.

Сейчас много говорят о постковидном синдроме. Он охватывает несколько систем – включая и психическую сферу. Мы наблюдаем у таких больных специфические нарушения, которые проходят после завершения инфекции, – отметил Журавлёв.

Ещё один негативный момент пандемии связан с затянувшейся изоляцией. Некоторые сетуют на то, что почти два года, опасаясь заразиться, боятся ездить в общественном транспорте, посещать культурные мероприятия, встречаться с друзьями.

Такая неконструктивная тревога разрушает человека. Соблюдать меры предосторожности нужно, но полностью лишать себя живого общения не стоит. Если всё грамотно организовать, с соблюдением санитарных норм, это пойдёт только на пользу, – подчеркнул специалист.

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