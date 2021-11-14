Врач рассказал о влиянии COVID-19 на психику человека

0

Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер рассказал о психологических последствиях для человека после перенесённого COVID-19.

– Вызывает ли ковид депрессию? Наверное, такая прямая линейность отсутствует. Но в то же время он может провоцировать возникновение депрессии. И ещё недостаточно изучено, как взаимодействуют COVID-19 и нервная система. Мы ещё в начале пути наблюдений. Но совершенно точно мы видим, что после выздоровления, после перенесённой инфекции могут возникать расстройства психические. Как правило, это астения, тревога и депрессия, и сочетание этих состояний. Это наиболее часто встречаемые заболевания. Если у человека есть внутренняя тревожность, внутреннее беспокойство, то тяжёлая инфекция может спровоцировать развитие тяжёлого тревожного депрессивного расстройства, – рассказал Михаил Шейфер.

Врач говорит, что человек, перенёсший тяжёлую форму COVID-19, испытывает не только физический стресс, но и психологический. Астения – это болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов, как правило, проходит в течение двух недель. Более тяжёлые тревожные и депрессивные расстройства требуют наблюдения у врача-психиатра, пишет rg.ru.

– Во время болезни мы наблюдаем очень много тревожных расстройств. И они связаны с кислородным голоданием, когда человек испытывает дефицит его поступления. И на фоне такой гипоксии мы видим, как больные мечутся, они тревожны, потому что чувство нехватки воздуха – это крайне тяжёлое состояние. И пациенты, получающие кислород, боятся оторваться от кислорода, есть опасение, что им не будет хватать кислорода. Это тоже в значительной степени психологическая форма реакции. Мы не видим здесь психоза. Это тревожность. Поэтому пациенту нужно объяснять, разговаривать, показывать ему, что есть улучшения, – говорит Шейфер.

Врачи рекомендуют соблюдать режим сна и отдыха, правильно питаться, больше гулять на свежем воздухе, общаться с близкими.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.