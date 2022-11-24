Врач рассказал о тревожном сигнале частых ОРВИ у ребенка

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Обычно дети болеют часто, особенно в крупных городах с неблагоприятной экологией. Однако важна не частота, а течение заболевания. Об этом рассказал педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев.

– Если ребенок за год переносит десять эпизодов ОРВИ, ещё несколько раз кишечные инфекции, но при этом легко выздоравливает – это показатель хорошей работы иммунной системы, – объясняет врач.

Игорь Пушкарев подчеркивает, что хуже, когда ребенок болеет пусть и не так часто, но каждое ОРВИ сопровождается осложнениями в виде отита, пневмонии, синусита, передаёт gazeta.ru.

– Здесь можно насторожиться и предположить, что защитные механизмы дают сбой. Возможно, есть какие-то его особенности и предрасполагающие факторы, которые способствуют такому течению заболеваний, – отметил он.

В таком случае доктор советует искать причину вместе с педиатром и врачами смежных компетенций.

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