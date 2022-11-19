Врач рассказал о смертельной опасности бессимптомного COVID-19

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Бессимптомный ковид смертельно опасен, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вероятность образования тромбов у переболевших коронавирусом “на ногах” повышается в 2,5 раза, а у госпитализированных – в сотни раз, пишет rg.ru.

Поэтому в этом плане пандемия ещё не закончилась, а вакцинация от COVID-19 остаётся актуальной, – отметил он.

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