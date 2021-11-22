Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого

Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого
Информация о том, что иммунитет у переболевших COVID-19 слабее, чем у привитых, не соответствует действительности, заявил главный санитарный врач Дмитрий Козловских.

– У нас нет таких данных о том, что иммунитет более слабый. Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается он путём заболевания или путём постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет, — сказал он.

При этом специалист подчеркнул, что прививка в гораздо более лёгкой форме воздействует на организм, поскольку после перенесённого COVID-19 у многих пациентов последствия сказываются даже спустя долгое время, передаёт ria.ru.

– Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно, — отметил Козловских.

Он добавил, что невакцинированные пациенты заражаются в 13,5 раз чаще.

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