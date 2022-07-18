Врач рассказал о пользе объятий для сердца

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Во время объятий в организме вырабатываются гормоны счастья и покоя — дофамин и серотонин, сообщил сердечно-сосудистый хирург из РФ, врач общей практики Владимир Хорошев.

Объятия уменьшают уровень тревожности, снимают стресс и вызывают ощущение удовлетворения. Расширяются сосуды, улучшается кровоток.

– Уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами, снижается вероятность развития всевозможных заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, — отметил кардиолог.

Специалист также рассказал, что благодаря тактильному контакту из организма быстрее выводятся шлаки и токсины. Как следствие, укрепляются стенки сосудов, снижается артериальное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет gazeta.ru.

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