Врач рассказал, кто тяжелее переносит «омикрон»

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Российский врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят «омикрон»-штамм коронавируса.

Он напомнил, что астма — это бронхоспастическое состояние, приступы удушья из-за отёков бронхов. Часто этот недуг связан с аллергенами. «Омикрон» также вызывает обострение бронхита или острый бронхит.

– У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить ещё один фактор, который вызывает отёк слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это всё будут переживать тяжелее, — объяснил специалист, пишет gazeta.ru.

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