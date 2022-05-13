Врач рассказал, кто чаще всего умирает от «омикрона»

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Чаще всего жертвами штамма «омикрона» становятся люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, а также пациенты преклонного возраста. Об этом заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, вирусолог Пётр Чумаков.

– Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые патологии, просто люди преклонного возраста. Они, в среднем, болеют более тяжело, — сказал Чумаков.

Вирусолог отметил, пишет ura.news, что даже при таких обстоятельствах существуют исключения.

– Бывает так, что человеку 106 лет. Эта женщина заболела и выздоровела. Не все так тяжело болеют, потому что это ещё зависит от генетики. Иммунная система человека очень разнообразная. В иммунной системе принимают участие много разных генов, и они имеют варианты, поэтому один будет болеть тяжело и с последствиями, а другой перенесёт болезнь на ногах и не заметит, — заявил профессор.

Если человек не относится к группам рискам, но опасается последствия COVID-19, то лучшим решением для него станет вакцинация, добавил учёный.

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