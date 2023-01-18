Врач рассказал, кому не следует купаться в проруби

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Граждан призывают отказаться от купания в проруби при простуде или обострении хронических заболеваний. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил о возможных последствиях.

– Купание в проруби – огромная нагрузка для организма. Прилив адреналина, который происходит в этот момент, запускает работу всех органов и систем в режиме “опасности”, активирует иммунитет. Если человек здоров и закалён, то такой всплеск придаёт бодрости и новых сил, – рассказал врач.

Однако, как отметил специалист, во время болезни организм уже перегружен и купание в проруби может только ухудшить состояние человека. По словам Тяжельникова, оно может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, а также вызвать перепады давления, пишет m24.ru.

Отказаться от купания следует людям, страдающим:

гипертонией;

эпилепсией;

сахарным диабетом;

ревматизмом;

болезнями мочевыделительной системы;

почечной недостаточностью.

Не стоит купаться в проруби и беременным, подчеркнул врач. Простуженным необходимо оставаться дома и лечиться. Погружение в холодную воду им категорически запрещается, резюмировал эксперт.

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