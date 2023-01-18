Врач рассказал, кому не следует купаться в проруби

Граждан призывают отказаться от купания в проруби при простуде или обострении хронических заболеваний. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил о возможных последствиях.
– Купание в проруби – огромная нагрузка для организма. Прилив адреналина, который происходит в этот момент, запускает работу всех органов и систем в режиме “опасности”, активирует иммунитет. Если человек здоров и закалён, то такой всплеск придаёт бодрости и новых сил, – рассказал врач.
Однако, как отметил специалист, во время болезни организм уже перегружен и купание в проруби может только ухудшить состояние человека. По словам Тяжельникова, оно может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, а также вызвать перепады давления, пишет m24.ru.
Отказаться от купания следует людям, страдающим:
- гипертонией;
- эпилепсией;
- сахарным диабетом;
- ревматизмом;
- болезнями мочевыделительной системы;
- почечной недостаточностью.
Не стоит купаться в проруби и беременным, подчеркнул врач. Простуженным необходимо оставаться дома и лечиться. Погружение в холодную воду им категорически запрещается, резюмировал эксперт.
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