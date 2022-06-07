Врач рассказал, когда человек с оспой обезьян наиболее заразен

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Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что человек, инфицированный оспой обезьян, особенно заразен, когда на коже и слизистых появляется сыпь.

Специалист отметил, что через дефекты слизистой и кожи начинает выделяться вирус. По его словам, заразность очень сильно зависит от бытовых условий при локальных вспышках.

– В антисанитарных условиях у бедных слоёв африканского населения от одного больного может заразиться вся семья, — подытожил иммунолог.

Он добавил, что раньше в Европе оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась, пишет iz.ru.

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